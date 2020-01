Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) anunța cu mare regret și durere, trecerea in neființa a uneia dintre cele mai mari personalitați stiintifice a Romaniei, un mare medic, un vizionar care si-a pus intreaga viata, inteligenta si putere de munca in slujba oamenilor…

- Georgeta Snegur, sotia primului presedinte Mircea Snegur, s-a stins din viata. Deputatii din Parlamentul Independentei au transmis un mesaj de condoleante lui Mircea Snegur, care este si presedinte de onoare al Asociatiei Obstesti „Parlamentul-90”, transmite IPN.

- Doliu in lumea cinematografiei! O indragita actrița s-a stins din viața Actrita Anna Karina, cunoscuta mai ales pentru rolurile din filmele lui Jean-Luc Godard, a murit sambata la Paris in urma unu cancer, la varsta de 79 de ani, a anuntat duminica agentul sau, intr-un comunicat preluat de AFP. Nascuta…

- Copilul de trei ani care a cazut in gol cu bunicul lui, de pe scara unui bloc din Bistrita, a murit la spital in aceasta dimineata, in jurul orei 7:00, scrie observator.tv. Baiatul fusese internat in stare grava, fiind supus imediat unei interventii chirurgicale. Din pacate, medicii nu au putut sa i…

- Cornel Gales a murit Vaduvul Ilenei Ciuculete si a pierdut viata intr un accident rutier, in Spania, scrie antena3.ro.Viviana, iubita lui Cornel Gales, a primit confirmarea mortii barbatului.Din pacate, acesta a murit in urma unui accident de masina in Spania. "Din pacate, s a confirmat. Nu sunt prea…

- Deputatul Valeriu Cebotari a votat și, mai apoi, a semnat Declarația de Independența, fiind un respectat politician din Republica Moldova. Cebotari a fost decorat cu Ordinul Republicii Moldova pentru meritele aduse la dezvoltarea democrației. Apropiații lui Cebotari susțin ca a acesta a murit…