Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul cantareț american Tony Bennett a murit la varsta de 96 de ani.Cunoscut pentru inregistrarile sale de melodii de spectacol și standarde de jazz, Bennett a fost diagnosticat cu boala Alzheimer in 2016. El a murit in orașul sau natal, New York, din cauze nedezvaluite, conform TheIndependent.…

- Romania este lovita de o noua veste trista. A murit un cunoscut cantareț foarte indragit de romani, astfel ca este doliu in muzica populara din Romania. Este tragedie uriașa, mai ales ca interpretul susținuse cu cateva ore inainte un frumos concert. Doliu in Romania. A murit un cunoscut cantareț de…

- Lumea modei este in doliu! Stephan Pelger a murit la 44 de ani. Celebrul designer ar fi fost gasit fara suflare in propria sa locuința de catre un vecin. Autoritațile care au ajuns la fața locului au declarat decesul vedetei. Stephan Pelger a murit la 44 de ani E doliu in lumea modei din Romania. […]…

- E doliu in sportul romanesc: a murit un important antrenor din țara noastra. Tragicul eveniment a avut loc in primele ore ale zilei de luni, 5 mai. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții unei asociații județene de atletism, pe care sportivul a condus-o și al carei membru onorific a fost. FOTO…

- Este doliu in Romania dupa ce s-a stins indragitul cantareț de muzica populara: „Pleaca mai aproape de Dumnezeu!”. Acesta a cantat toata viața aentru ciobanii din Marginimea Sibiului. Doliu in lumea artistica. A murit interpretul ciobanilor din Marginimea Sibiului Cunoscutul și indragitul interpret…

- Lumea manelelor plange dispariția unui interpret indragit nu doar de fanii genului muzicl, dar și de colegii sai de breasla. Anunțul morții cunoscutului cantareț a starnit un val uriaș de reacții in mediul online. Oamenii au transmis mesaje emoționante pe platformele de social media. Lumea manelelor…

- A avut 27 de ani de activitate in cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau, fiind unul dintre cei mai apreciați medici buzoieni. Doctorul ortoped Sorin Tomescu a incetat din viața, la varsta de 71 de ani. Anunțul a fost facut de oficialii Spitalului Județean Buzau. ,,Cu profunda tristețe și regret…

- Tori Bowie, fosta campioana mondiala in proba de 100 de metri, a murit la varsta de 32 de ani, potrivit Reuters.Anunțul privind decesul a fost facut de reprezentanții sportivei. CITESTE SI Deputat UDMR: Statul a platit 4 milioane de euro despagubiri in urma atacurilor urșilor. Pentru 'Agent Green',…