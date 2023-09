Stiri pe aceeasi tema

- Lumea teatrului este mai saraca in urma vestii triste a trecerii in neființa a unei cunoscutei actrițe, care s-a stins din viața la varsta de numai 56 de ani. Aceasta veste a lasat un gol profund in lumea artistica romaneasca, iar colegii și prietenii sai i-au adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale,…

- Lumea filmului romanesc, in doliu! Adina Cristescu, o actrița extrem de iubita, s-a stins din viața la varsta de 56 de ani. Anunțul trecerii in neființa a celei care era cunoscuta din filme precum „4 luni, 3 saptamani și 2 zile” sau "Aferim", a fost facut pe pagina de Facebook Duminici la Teatrul National…

- Lumea muzicii internaționale este in doliu. Marele cantareț Toto Cutugno s-a stins din viața in cursul zilei de azi, la varsta de 80 de ani, la spitalul San Raffaele din Milano acolo unde era internat. Anunțul trist al decesului a fost facut chiar de catre managerul sau, Danilo Mancuso, care a explicat…

- Este doliu imens in lumea muzicii! Un cunoscut rapper s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Marele artist a trecut in neființa la varsta de 50 de ani. El a fost colaborator al lui Timbland.

- Lumea muzicii este in doliu! Violonistul și profesorul romano-american, Șerban Lupu a incetat din viața. De-a lungul timpului, și-a primit titlul de cel mai bun interpret de contemporan a lucrarilor enesciene. Șerban Lupu a incetat din viața Unul dintre cei mai buni interpreți contemporani ai lucrarilor…

- O veste neagra lovește lumea artistica americana. Atat fanii, cat și colegii de breasla ai actorului au primit o grea lovitura, dupa ce s-a aflat despre dispariția dintre cei vii a lui Jeffrey Carlson. Actorul american Jeffrey Carlson a murit la varsta de 48 de ani. Actorul a fost cunoscut ca interpret…

- Este doliu in lumea fotbalului internațional! Un fost jucator de la Barcelona s-a stins din viața in cursul zilei de azi, 9 iulie 2023, și a lasat o durere cumplita in inimile suporterilor spanioli.

- Cantareața și actrița CoCo Lee, nascuta in Hong Kong, a carei cariera de zeci de ani a inclus zeci de albume, filme și emisiuni de televiziune de succes, s-a stins din viața in cursul zilei de ieri. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare, chiar de sora acesteia. Artista avea 48 de ani și suferea…