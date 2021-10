Stiri pe aceeasi tema

- Artistul, in varsta de 44 de ani, era internat la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a decedat vineri, in urma unui stop cardio-respirator. Din primele informații, avea o forma grava de Covid. Daniel Dragomirescu, membru al formatiei Artis Band din Suceava, a absolvit Universitatea Nationala de Arte…

- Drama pe scena muzicii din Romania. Un cunoscut artist a murit la numai 44 de ani, dupa ce a fost infectat cu virusul COVID-19. Fanii sunt in doliu. Despre cine este vorba. Celebrul cantareț a lasat in urma lui o familie indurerata, o soție și un baiețel. Cine este cantarețul de 44 de ani care […] The…

- Profesorii Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava au pierdut zilele acestea un coleg drag, pe domnul profesor de chitara Daniel Dragomirescu.Conferențiar universitar doctor la Universitatea Naționala de Arte „George Enescu" Iași, personalitate muzicala ...

- Veste trista in lumea muzicii de petrecere. Petrica Cercel este internat in stare grava, in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2, potrivit stirileprotv.ro. Petrica Cercel ar mai avea și alte probleme de sanatate, iar infectarea cu noul virus l-ar fi adus intr-o stare grava, de aceea a avut…

- Vestea a fost data de cameramanul maneliștilor, Daniel Ionescu, care a anunțat pe Facebook ca Petrica Cercel s-a stins din viața.Anunțul a venit la scurt timp dupa ce familia anunțase ca artistul este internat la ATI, in stare grava, dupa ce s-a infectat cu COVID-19.Cu doar cateva ore inainte sa se…

- Lumea muzicii, dar și a actoriei a pierdut un om de valoare al celor doua industrii. Cunoscutul cantareț și actor rus Piotr Mamonov a murit din cauza infecției cu COVID-19. Acesta s-a stins din viața la varsta de 70 de ani.

- Lumea noastra este virusata, am remarcat cu toții de la declanșarea Pandemiei. Și mass-media este virusata cu SARS-COV-2, pentru ca toate subiectele sunt atinse de COVID-19. Și subiectul nostru despre corupție este virusat pentru ca este tratat in aceeași cheie a unei boli contagioase și letale a societații…

- Alexandru Bulacu, in varsta de 27 de ani, era instrumentist la „Doru și Doina Argeșului” și a murit sambata seara, dupa o lupta crunta cu o boala grea. Tanarul cantareț urma sa-și serbeze ziua pe 1 august, dar din pacate, in ultima perioada, zilele lui au fost numarate. “Golul din inima mea nu-l va…