Stiri pe aceeasi tema

- Lumea fotbalului e in doliu dupa ce unul dintre cei mai importanți jucatori a murit la varsta de 63 de ani. Cauza decesului nu este inca cunoscuta insa vestea ca acesta a decedat a luat prin surprindere pe toata lumea. Iata despre cine este vorba.

- Marcos Alonso, tatal actualului jucator al Barcelonei, a murit astazi la varsta de 63 de ani. Marcos Alonso a fost unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria Barcelonei, echipa alaturi de care a caștigat de 5 ori campionatul Spaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- DOLIU in lumea teatrului și filmului romanesc: Marele actor Mitica Popescu a murit la varsta de 86 de ani DOLIU in lumea teatrului și filmului romanesc: Marele actor Mitica Popescu a murit la varsta de 86 de ani Marele actor roman Mitica Popescu a trecut la cele veșnice marți, 3 ianuarie, in urma unor…

- Este doliu in lumea artistica din Romania, dupa ce un scriitor celebru s-a stins din viața la varsta de 87 de ani. Tragedia s-a intamplat in aceasta dimineața, 2 ianuarie, iar anunțul trist a fost facut de prietenul și colegul sau de breasla.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului din Romania! A murit un mare antrenor de fotbal, la varsta de 59 de ani. Anunțul trist despre moartea fotbalistului a fost dat de clubul Farul Constanta.. In aceste momente, o țara intreaga il plange pe fostul mare antrenor de fotbal.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului internațional! S-a stins din viața fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic, la varsta de 53 de ani, dupa o lupta grea cu leucemia. Vestea tragica despre moartea fostului mare antrenor sarb a fost data chiar de familia acestuia printr-o postare emoționanta pe rețelele…

- Lumea fotbalului este in doliu. Legendarul Sinisa Mihajlovic a murit, vineri, la varsta de 53 de ani, informeaza Daily Mail. Fostul mare fotbalist sarb s-a stins intr-un spital din Roma. In iulie 2019, acesta anunțase ca sufera de leucemie, dar era optimist ca va ieși invingator. Fostul mare fotbalist…

- „Familia roș - alba deplange moartea vicepreședintelui nostru, Lazaro Albarracin. O viața intreaga a transmis și a aparat valorile lui Atletico de Madrid. Odihneasca-se in pace", a transmis, intr-un comunicat de presa, Atletico Madrid.Nascut in Lorca, in 1929, Lazaro Albarracin a devenit oficial al…