DOLIU în cinematografia internațională: Actrița Betty White a MURIT înainte de a împlini 100 de ani Actrita americana de comedie Betty White a decedat cu mai putin de trei saptamani inainte sa implineasca 100 de ani, punand capat unei cariere de peste opt decenii, a relatat vineri revista People, citata de Reuters. "Chiar daca se apropia de 100 de ani, credeam ca (Betty) va trai vesnic", a declarat pentru People agentul si prietenul ei apropiat Jeff Witjas. Intr-o industrie unde o actrita trecuta de 40 de ani se apropie de amurgul carierei, White a fost o anomalie, continuand sa fie un star la 60 de ani si un fenomen al culturii pop la 80 si 90 de ani, scrie Reuters. La 92 de ani,…

