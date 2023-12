Stiri pe aceeasi tema

- Preturile aurului au atins noi recorduri luni, pentru a doua zi consecutiv, preturile spot atingand 2.100 de dolari, in conditiile in care goana globala pentru lingouri pare sa continue, transmite CNBC, conform News.ro. Conform analistilor, preturile aurului sunt pe cale sa atinga noi maxime anul viitor…

- Indicele Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 1,6%, in timp ce toate sectoarele au fost in teritoriu pozitiv. Actiunile auto au crescut cu 3%, iar cele tehnologice cu 2,7% pe fondul apetitului pentru risc in crestere. Titlurile si-au mentinut ascensiunea dupa ce Banca Angliei a anuntat la…

- Preturile petrolului au crescut cu mai mult de 4%, dolarul american a crescut in raport cu euro si indicii bursieri au scazut, luni, la nivel mondial, deoarece ciocnirile militare dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas au provocat temeri ca acest conflict s-ar putea raspandi dincolo…

- Miliardarul american Elon Musk s-a deplasat joi la granița Texasului cu Mexicul pentru a sta de vorba cu politicieni locali și cu forțele de ordine in scopul de a obține ceea ce el a numit o perspectiva „nefiltrata” asupra situației.

- Actiunile companiilor de asigurari au scazut cu 1,7%, in timp ce actiunile de petrol si gaze au inregistrat o crestere de 1,6%, pe masura ce preturile petrolului au crescut. Indicele german DAX a coborat cu 0,25%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,03%, iat FTSE 100, al bursei din Londra, cu 0,43%. Indicele…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 25 septembrie, este de 4.9677 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand valoarea era de 4.9675 lei. Dolarul american a crescut la 4.6717 lei de la 4.6709 lei.

- Curs valutar BNR, 13 septembrie 2023. La cursul BNR al zilei de marți, moneda europeana a avut o variație pozitiva, fiind cotata la 4,9690 de lei, fața de ziua precedenta, iar dolarul american a mai caștigat ceva teren, fiind cotat la 4,6335 de lei. Tot ieri, acțiunile europene au inchis in scadere,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sunt in jur de 1.000 de cazuri de COVID, in Romania, dar a subliniat ca in urma estimarilor, in una sau doua saptamani numarul infectarilor va scadea, iar situatia va intra in normal. Rafila a precizat ca fiecare unitate sanitara ia masuri interne…