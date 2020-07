Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a declarat ca va anula decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ''in prima zi'' a presedintiei sale, in caz de victorie, relateaza AFP. ''Americanii sunt mai in siguranta atunci cand America…

- Un inalt responsabil al administratiei Trump a declarat - duminica - ca in acest stadiu nu se stie daca situatia sanitara va permite desfasurarea Conventiei nationale republicane la sfarsitul lunii viitoare la Jacksonville, in Florida, potrivit Reuters. Partidul Democrat a optat deja la…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat marti ca spera sa poata anunta la inceputul lunii august numele candidatului Partidului Democrat la functia de vicepresedinte al tarii, transmite dpa potrivit Agerpres. Biden (77 de ani) a promis sa aleaga o femeie drept candidat la postul…

- Joe Biden, care poarta masca, opteaza - spre deosebire de Donald Trump, care strabate tara in pofida pandemiei covid-19 - intalniri mici, in apropiere de locuinta, iar in pofida ironiilor presedintelui, care-l acuza ca se ascunde, candidatul democrat la Casa Alba urca in sondaje, relateaza AFP.Drumul…

- Tot mai multi americani sunt nemultumiti de prestatia presedintelui Donald Trump in criza coronavirusului, iar ultimul sondaj de opinie Reuters/Ipsos arata ca fostul vicepresedinte Joe Biden, care va fi candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din noiembrie, este cu 8% mai bine cotat…

- Partidul Democrat american ar putea deschide marti calea spre organizarea unei conventii inedite in august pentru desemnarea oficiala a candidatului sau la Casa Alba, Joe Biden, permitand votul prin corespondenta sau online din cauza riscului de raspandire a COVID-19, potrivit unui responsabil al partidului,…

