Stiri pe aceeasi tema

- Doi pui de urs care s-au refugiat intr-un brad, la Baile Tusnad, in noaptea de miercuri spre joi, in urma luptei dintre doua ursoaice, vor fi relocati la orfelinatul de ursi din muntii Hasmas, transmite Agerpres. Directorul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Harghita, Domokos Laszlo, susține ca,…

- Doi pui de urs care s-au refugiat intr-un brad, la Baile Tusnad, in noaptea de miercuri spre joi, in urma luptei dintre doua ursoaice, vor fi relocati la orfelinatul de ursi din muntii Hasmas. Directorul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Harghita, Domokos Laszlo, a declarat pentru…

- Bașicat ca a mai luat o amenda Basicat ca a mai luat inca o amenda de la Garda de Mediu pentru modul ilegal in care a procedat la toaletarea copacilor din municipiul Hunedoara, primarul Boboutanu a declarat in spațiul public, victimizandu-se din nou așa cum ne-a obișnuit „ca are mainile legate”.…

- O ursoaica cu doi pui prinsa intr-un gard de sarma in localitatea Ardan a fost eliberata de autoritați fara a fi ranita, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Bistrița-Nasaud. Jandarmii bistrițeni au fost solicitați in cursul serii de luni 11 mai, in localitatea Ardan – comuna Șieu, unde…

- O ursoaica cu doi pui prinsa intr-un gard de sarma in localitatea Ardan a fost eliberata de autoritați fara a fi ranita, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Bistrița-Nasaud. Jandarmii bistrițeni au fost solicitați in cursul serii de luni 11 mai, in localitatea Ardan – comuna Șieu, unde…

- Jandarmii au ajuns primii la fata locului si au izolat zona. La scurt timp, au ajuns si reprezentantii autoritptilor abilitate. ”Jandarmii au fost solicitați in cursul serii de luni, 11 mai, in localitatea Ardan, comuna Șieu, unde a fost semnalat faptul ca o ursoaica este prinsa intr-un gard…

- Jandarmii au fost solicitați aseara la o intervenție… mai aparte. O ursoaica a ramas prinsa intr-un gard de delimitare a unor pașuni. Aceasta avea și doi pui cu ea. A fost o mobilizare de forțe pentru a o salva… dar s-a reușit aceasta fara a o rani. O ursoaica a ramas blocata in gardul de delimitare…

- O ursoaica avand doi pui, care a cazut intr-o capcana plasata in Fondul de vanatoare de la Asociația Calimani-Șieu, Bistrița Nasaud, a fost salvata luni in urma unei intervenții a Agenției pentru Protecția Mediului, Garzii de Mediu, Direcției Sanitar-Veterinare și Inspectoratului de Jandarmi. ”Avand…