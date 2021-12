Doi turisti din Ucraina au fost atacati de urs, sambata, in apropiere de Castelul Peles. Ambii au traumatisme prin sfasiere, dar sunt constienti. Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, spune ca, de fapt, cele doua persoane nu au fost atacate de urs. Administratorul public al orasului Sinaia, Marian Panait, a precizat ca animalul a fost identificat cu ajutorul comunitatii, dupa ce pe un grup local o persoana a publicat o fotografie cu ursoaica in timp ce se afla in parcul din apropierea Castelului Peles. Panait a explicat ca s-a decis decis realocarea animalelor, lucru care se va intampla sambata seara. …