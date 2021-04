Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au reușit sa acorde primul ajutor celor doi turiști, care se afla acum in afara oricarui pericol. Aceștia se aflau la schi in momentul in care au fost surprinși de avalanșa și erau echipați corespunzator.Potrivit salvatorilor ajunși la fața locului, unul dintre turiști a fost ingropat parțial.…

- Salvamontistii nemteni au emis, vineri, o avertizare de risc maxim de avalansa in masivul Ceahlau si ii sfatuiesc pe turisti sa evite ascensiunile pe munte, informeaza Agerpres. Salvamontistii au explicat ca diagnoza straturilor de zapada efectuata acum 10 zile, de specialistii Salvamont,…

- Este risc crescut de avalanșa in masivele Bucegi și Fagaraș anunța Salvamont. Crestele montane inalte sunt sub atenționare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol valabil pana maine la ora 23. Se va depune un strat consistent de zapada prospata pe un strat de zapada inghețata. Avand in vedere…

- Salvamontistii argeseni anunta ca in Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metru altitudine, se mentine riscul de producere a unor avalanse, acesta fiind cotat cu 4 pe o scara de la 1 la 5. Zapada se poate disloca si la altitudini mai mici, avertizeaza salvatorii montani, care adreseaza turistilor un…

- Salvamontistii avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse la Balea Lac, la peste 1.800 de metri in Muntii Fagaras, unde stratul de zapada masoara intre doi si patru metri, informeaza Agerpres. "Stratul de zapada la Balea Lac are, in locurile adapostite, depozite de pana la 3-4…