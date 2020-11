Doi tineri turci, eroii tăcuți ai nopții de teroare din Viena Cei doi tineri au ajutat o batrana și un polițist ranit sa scape de tirul atacatorului. Ei stateau la o terasa din centrul Vienei pentru o ultima cafea inainte de impunerea restricțiilor, dar s-au trezit in mijlocul tirului pornit de teroristul cu origini albaneze. Citu: Al treilea om in stat a indemnat populația sa ma linșeze public, ca pe Ceaușescu! Astept scuze Primul lucru pe care l-au facut a fost sa ajute o batrana sa se adaposteasca intr-o cladire ferita de gloanțe. Apoi au gasit un polițist ranit asupra caruia atacatorul continua sa traga, și l-au transportat pana la o ambulanța. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis exprima solidaritatea Romaniei cu Austria in urma atacului terorist care a avut loc, luni seara, la Viena. "Vesti groaznice de la Viena. (...) Condamn cu fermitate aceste acte de teroare atroce. Condoleante familiilor si celor apropiati victimelor. Romania este solidara cu…

- Trei persoane au fost ucise și mai multe sint ranite, dupa un schimb de focuri in centrul orașului Viena, ministrul de Interne vorbind despre un atac terorist. Ce se stie pina acum despre atacul din Viena: - atacul a avut loc in jurul orei 10, ora Rominiei, in Seitenstettengasse din centrul Vienei -…

- Liderii institutiilor europene, presedintele Frantei si ministerul german de externe au fost printre primii care au reactionat condamnand atacul terorist produs luni seara in centrul Vienei in sase locuri diferite, numarul victimelor si al ranitilor nefiind inca definitiv, informeaza marti AFP. "Europa…

- Principalele informatii, LiveText: 22.55: Mijloacele de transport public nu mai fac opriri in centrul Vienei, spune Politia 22.50: Mai multe persoane au murit in atac, spune ORF TV citand politia. De asemenea, ministrul de Interne a spus la ORF TV ca se crede ca atacul este unul terorist. 22.41: Seful…

- Mai multe persoane au fost ranite luni seara, 2 noiembrie, intr-un schimb de focuri in centrul Vienei, a anuntat politia austriaca pe Twitter, dupa ce o publicatie a scris despre un atac la o sinagoga, transmite Reuters. „Au fost trase focuri de arma in centrul orasului – sunt persoane ranite – stati…

- Dupa ce un grup de barbati de origine turca au luat cu asaltat o biserica din Viena, cancelarul Sebastian Kurz a declarat pe retelele de socializare ca doreste sa lupte impotriva „islamului politic”, astfel incat crestinii sa-si poata exercita credinta liber si fara frica.

