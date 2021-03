Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri radicalizati, suspectati ca planuiau actiuni violente în Franta, au fost arestati saptamâna aceasta în cadrul a doua anchete separate si prezentati sâmbata unui judecator antiterorist în vederea unei eventuale inculpari, transmite AFP citând surse concordante,…

- Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a trei dintre agentii de la Sectia 16 Politie din Capitala acuzati ca au batut in septembrie, anul trecut, doi tineri in zona Eroii Revolutiei. Alti trei agenti au fost plasati sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, iar fata de unul nu a…

- Acuzati ca planuiau sa comita un atac terorist la Paris, trei islamisti au fost condamnati, miercuri, la pedepse cuprinse intre 22 si 30 de ani de inchisoare, informeaza cotidianul La Voix du Nord, citat de Mediafax.Hicham El Hanafi, un marocan in varsta de 30 de ani, a fost condamnat la 30 de ani de…

- Trei barbati, suspectati ca au planuit un atentat pentru decembrie 2016, sunt judecati incepand de luni la o Curte Speciala din Paris. Atentatul a fost evitat ca urmare a infiltrarii online a unui agent din Directia Generala pentru Siguranta Interna (DGSI), supranumit „Ulysse”.

- Au fost din nou manifestații violente in Olanda, unde sute de oameni au protestat fața de interdicția de circulație in timpul nopții. Manifestanții, majoritatea adolescenți și tineri pana in 30 de ani, au ieșit in strada in cel puțin 20 de orașe.

- Franta are probabil nevoie de un nou lockdown din cauza transmiterii comunitare a mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica la postul BFM TV consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris, Jean-Francois Delfraissy, relateaza agentia Reuters, conform…

- Autoritațile franceze anunța noi masuri impotriva epidemiei. Este vorba, in principal, la renunțarea la maștile artizanale, creșterea distanței sociale la 2 metri și extinderea categoriilor de persoane considerate contact al unui caz cu COVID. De asemenea, autoritațile de la Paris nu exclud un nou lockdown…

- Casa Artelor „Dinu Lipatti” deschide Stagiunea de Evenimente culturale pentru anul 2021, realizand prima Transmisiune in direct / Live Streaming pe pagina de Facebook din Salonul de muzica al Casei Lipatti, de Ziua Culturii Naționale Ediția a III-a vineri - 15 ianuarie 2021 - la orele 19:00, cu un Recital…