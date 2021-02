Doi tineri, de 14 şi 16 ani, trimiși la spital de un altul de 19 ani! CARAS-SEVERIN – Asta in urma unui accident rutier petrecut joi noaptea intre localitațile Slatina Timiș și Bucoșnița! Din primele cercetari efectuate de polițiști, s-a stabilit ca un BMW condus de un tanar de 19 ani din Cornereva, ar fi parasit partea carosabila, ar fi lovit un cap de pod și s-ar fi rasturnat pe portierele dreapta, in timp ce circula pe DJ 608C, din direcția Slatina Timiș catre Bucoșnița. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto și cei doi pasageri ar fi plecat de la locul producerii accidentului, pe jos, aproximativ 2 km. Ulterior, cei doi pasageri, un tanar de 16 ani… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

