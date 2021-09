Doi tineri au ajuns la Urgență după ce au băut apă plată. Ce conținea lichidul Siguranța alimentara nu mai exista in ziua de astazi, iar din pacate, cetațenilor le este foarte greu sa dovedeasca acest lucru, din cauza regulilor mult prea riguroase pentru consumatori și, in același timp, blande pentru producatori. Acesta este cazul unui cuplu din Constanța, care a consumat apa plata la sticla, iar la scurt timp a chemat Ambulanța pentru ca ambii parteneri acuzau stari de rau. Mesajul publicat de Alexandra pe pagina sa de Facebook Un cuplu din Constanța a trait o experiența extrem de neplacuta dupa ce, susțin cei doi, au consumat apa dintr-o sticla de apa imbuteliata. La scurt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi parinti din Constanta au ajuns de urgenta la spital, dupa ce au baut apa plata si au inceput sa se simta din ce in ce mai rau. Cei doi tineri au povestit, pe o rețea de socializare, experienta pe care au trait-o dupa ce au baut apa plata si au inceput sa se simta foarte rau. Totul ar fi inceput…

- Siguranța alimentara nu mai exista in ziua de astazi, iar din pacate, cetațenilor le este foarte greu sa dovedeasca acest lucru, din cauza regulilor mult prea riguroase pentru consumatori și, in același timp, blande pentru producatori. Acesta este cazul unui cuplu din Constanța, care a consumat apa…

- Una dintre cele mai recente inițiative cetațenești, adoptate de catre Comisia Europeana in aceasta luna, este „ReturnthePlastics”, un proiect ce iși propune ca sistemul garanție-returnare a PET-urilor sa devina o norma la nivelul intregii Uniuni. Atat eu, cat și toți colegii mei din grupul EPP de la…

- Doua persoane au suferit leziuni ale corpului în urma accidentului și este vorba de doi baieți, șofer și pasager în mașina care a intrat pe contrasens. „Accident rutier pe DN17, în localitatea Cuzdrioara. Din primele date reiese faptul…

- Incidentul s-a intamplat intr-un cartier rau famat din municipiul Targu Mures, potrivit Agerpres .,,In urma interventiei medicale de la ora 20:11, din municipiul Targu Mures, str. Valea Rece (...), echipajul SMURD Tudor a fost agresat fizic si verbal de catre o persoana in stare de ebrietate, autospeciala…

- Noi mesaje inselatoare care pretind ca sunt trimise de catre Posta Romana urmaresc golirea conturilor bancare ale destinatarilor, au avertizat marți specialistii companiei de securitate informatica Bitdefender, citați de Agerpres . Noile tentative de frauda au fost depistate incepand cu 8 august 2021,…

- Au fost alertate cadrele medicale, iar victima a a fost transportat la spital, conștient, cooperant. Autorul insa a fugit, fiind prins in scurt timp in zona.”In cursul nopții trecute, polițiști din cadrul Poliției orașului Navodari au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in zona taberei…

- Trupul uneia dintre cele doua surori disparute in Dunare, in zona portului Isaccea, a fost gasit, joi dimineața, la 400 de metri de locul dispariției. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența o cauta in continuare pe cealalta fata, potrivit News.ro . Fetița in varsta de 12 ani a fost gasita…