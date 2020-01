Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost arestate in urma incidentului din apropierea resedintei lui Trump din Palm Beach, Florida, vineri cu doar cateva ore inainte ca președintele sa ajunga, potrivit Daily Mail. Poliția spune ca totul a inceput dupa ce a fost alertata de o femeie care dansa pe o mașina in parcarea…

- Doi dintre cei 15 agenti ai Serviciului de informatii militar rus GRU, despre care la sfarsitul anului trecut a scris publicatia franceza Le Monde ca ar fi folosit Alpii francezi ca baza pentru operatiuni in toata Europa, au trecut si prin Republica Moldova in anul 2014, informeaza joi portalul Deschide.md,…

- Doi dintre cei 15 agenti ai Serviciului de informatii militar rus GRU, despre care la sfarsitul anului trecut a scris publicatia franceza Le Monde ca ar fi folosit Alpii francezi ca baza pentru operatiuni in toata Europa, au trecut si prin Republica Moldova in anul 2014, informeaza joi portalul Deschide.md,…

- Doi "teroristi" ce erau dati in cautare au fost ucisi in timpul unui schimb de focuri cu fortele de securitate, miercuri, in estul Arabiei Saudite, unde se concentreaza minoritatea siita a tarii, a anuntat televiziunea de stat Al-Ekhbariyah, informeaza AFP. Aceste schimburi de focuri au…

- In ziua de 18 decembrie a.c., polițiștii argeseni au acționat la agenți economici sau in zona unor centre comerciale, in activitați organizate distinct sau impreuna cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite…

- "In jurul orei locale 17:00, o mina instalata de teroristii talibani a explodat la trecerea unui vehicul civil in piata Imamuddin din Imam-Sahib, provincia Kunduz, ucigand 15 civili", a declarat Nasrat Rahimi. Persoanele care si-au pierdut viata in explozie sunt sase femei, opt copii si un…

- Doua persoane, sot si sotie, patronii unei firme de transport din Dambovita, au fost retinuti de politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice din Arges, dupa ce oamenii legii ar fi stabilit legatura dintre cei doi si TIR-ul furat, plin cu televizoare de 350.000 de euro. Administratorii…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca va face din proprietatea sa din Palm Beach, Florida, resedinta sa permanenta, in locul apartamentului din Trump Tower, din New York, relateaza Reuters. Trump...