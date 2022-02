Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș doi barbați care s-au urcat bauți la volan. Luni, in jurul orei 06:30, polițiștii din Belinț au depistat in localitatea Iosifalau un barbat, in varsta de 49 de ani, care a condus un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul…

- O minora a fost depistata in stare de ebrietate la volan.Polițiștii de patrulare au stopat o mașina de marca Volkswagen Passat, condusa de o tanara, care ulterior s-a depistat ca a fost in stare de ebrietate.

- Dosar penal pentru conducere sub influenta substantelor psihoactive Putin dupa miezul noptii trecute, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Zalau au depistat in trafic un tanar, care se afla sub influenta substantelor psihoactive. Conducatorul auto, un tanar de 23…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș cațiva șoferi care au incalcat legea, astfel ca le-au intocmit dosare penale. In cursul zilei de duminica, polițiștii timișeni au depistat in localitațile Bencecu de Sus și Izvin doi barbați in varsta de 42 și 65 de ani, care nu aveau permis de conducere…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiMai multi soferi constanteni s au ales cu dosare penale. Doi erau bauti si unul nu avea permis. Oficial de la IPJ Constanta La data de 15 ianuarie a.c., in jurul orei 00.10, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat,…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi BEȚI la volan, prinși de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0.86 mg/l Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi BEȚI la volan, prinși de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0.86 mg/l La data de 25 decembrie 2021, in jurul…

- Doi șoferi din Alba Iulia, PERICOLE pe strazi: Unul a fost depistat BEAT la volan, de polițiști, iar celalalt a condus cu permisul suspendat Doi șoferi din Alba Iulia, PERICOLE pe strazi: Unul a fost depistat BEAT la volan, de polițiști, iar celalalt a condus cu permisul suspendat La data de 11 noiembrie…

- Polițiștii municipiului Lugoj impreuna cu lucratori din cadrul celor 3 sectii rurale au organizat, in data de 6 noiembrie a.c., in intervalul orar 16:00-24:00, acțiuni in zonele de competenta, care au avut ca scop asigurarea unui climat de ordine și siguranța in trafic, diminuarea riscului rutier…