- “Rezumatul zilei de astazi 12.12.2020, pana la ora 13. In jur de 30 de schiori și snowboarderi – sub jumatatee fara dispozitiv de cautare in avalanșa – in jur de 8 au avut kit complet de cautare/ salvare din avalanșa (dispozitiv, lopata, sonda).

- O persoana a murit și alta este grav ranita dupa un accident produs duminica in munții Fagaraș. Salvamontiștii din Brașov au intervenit pentru salvarea persoanei ranite și au solicitat un elicopter...