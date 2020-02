Stiri pe aceeasi tema

- O romanca și fiul ei au fost puși sub acuzare pentru conspirație in vederea savarșirii unui furt de bijuterii in valoare totala de 60 de milioane de euro din locuința londoneza a prezentatoarei de televiziune Tamara Ecclestone, fiica lui Bernie Ecclestone, fostul șef al Formula 1, potrivit The Sun,…

- Doua persoane, mama si fiu, retinute de Politia Metropolitana în legatura cu jaful de bijuterii în valoare de 50 de milioane de lire sterline (60 de milioane de euro) care a avut loc în decembrie în locuinta londoneza a Tamarei Ecclestone, bogata mostenitoare a fostului director…

- Maria Mester, de 47 de ani, si Emil-Bogdan Savastru, de 29 de ani, au fost inculpati pentru conspiratie in scopul comiterii unui jaf in data de 13 decembrie. Inculpatii au afirmat ca sunt de nationalitate romana in momentul in care si-au confirmat datele personale in tribunalul Westminster Magistrates…

