Poliția din județul Bacs-Kiskun, Ungaria a gasit suspecții autorilor unei crime comise cu o deosebita cruzime in urma cu 29 de ani. Autorii crimei, un cuplu de romani, au ajuns in spatele gratiilor. La 30 septembrie 1993, cei doi romani, care aveau atunci 22 de ani, ar fi ucis cu brutalitate o vaduva de 65 de ani in Soltvadkert, pentru a fura o suma importanta de bani. Poliția a demarat o ancheta, dar, in ciuda tuturor eforturilor, autorii au ramas necunoscuți, deoarece lipseau prea multe piese din puzzle. Cu toate acestea, un muc de țigara gasit in locuința victimei a fost ridicat la data crimei,…