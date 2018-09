Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat joi, la Petrosani, ca ambasadorul Romaniei in Italia, George Bologan, se va deplasa de urgenta in zona Toscana-Veneto pentru a verifica informatiile aparute in spatiul

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat joi, la Petrosani, ca ambasadorul Romaniei in Italia, George Bologan, se va deplasa de urgenta in zona Toscana-Veneto pentru a verifica informatiile aparute in spatiul public, privind un nou caz de sclavie asupra unor romani aflati…

- Trei romani au fost arestați in Italia, dupa ce la domiciliul lor au fost gasite rochii de mireasa furate dintr-un magazin de croitorie din Frosinone. Hoții au sustras rochiile de mireasa, estimate la 150.000 de euro, in noaptea de 11 spre 12 august, din magazinul „Immagine Sposa” din Frosinone, dupa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat miercuri seara ca primul dintre cetatenii romani declarati ca fiind decedati de catre autoritatile italiene, pe 14 august, in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10 din Italia, este in viata si este internat in coma profunda…

- Zeci de turisti, inclusiv cetateni romani, au fost evacuati miercuri dintr-un hotel situat in Paris dupa izbucnirea unui incendiu, informeaza cotidianul Le Parisien.Incendiul a afectat partial Hotelul Best Western Sevres Montparnasse, situat in arondismentul al XV-lea din Paris, scrie mediafax.ro.…

- Cel putin 42 de persoane si-au pierdut viata dupa ce o portiune a unui viaduct de pe autostrada A10 s-a prabusit marti, la pranz, in apropiere de orasul Genova, in nordul Italiei. Bilantul, si de aceasta data provizoriu, a fost anuntat miercuri de procurorul din Genova Francesco Cozzi. Anterior, ministrul…

- Unul dintre cei doi romani morți in Italia, dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10, din apropierea orasului Genova, este din Curtișoara, județul Gorj. Barbatul de 35 de ani lucra in Franța, ca șofer, iar anul acesta planuia sa se casatoreasca. Printre persoanele care au murit, marți,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile italiene nu au notificat, pana in momentul de fața, cu privire la existenta unor cetateni romani printre victimele prabusirea unui pod pe o autostrada in apropierea orasului...