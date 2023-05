Doi producători de baterii pentru vehicule electrice plănuiesc să cheltuie aproximativ 10 miliarde de euro pentru fabrici din Europa Ambele fabrici vor incepe productia in 2026, vor angaja mii de oameni si vor furniza baterii producatorilor auto europeni. Dupa luni de ingrijorare ca ar opta pentru o investitie in America de Nord in detrimentul Europei, compania suedeza Northvolt a declarat ca urmeaza sa aleaga Heide, din nordul Germaniei, pentru fabrica sa, atata timp cat se aproba subventiile, estimata de o sursa apropiata subiectului la 600 de milioane de euro. Intre timp, compania taiwaneaza ProLogium a anuntat o noua fabrica in orasul francez Dunkirk, dupa ce Franta a oferit facilitati si preturi competitive la energie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi producatori de baterii pentru vehicule electrice planuiesc sa cheltuie aproximativ 10 miliarde de euro pentru fabrici din Europa, dupa ce Europa a relaxat regulile privind ajutorul de stat pentru proiectele din industria ecologica in incercarea de a castiga cursa de subventii cu SUA, transmite Reuters.…

- Noul credit fiscal, care urmeaza sa fie inclus in bugetul de anul viitor, este asteptat sa genereze investitii private in valoare totala de 20 de miliarde de euro pana in 2030 si sa creeze zeci de mii de locuri de munca. Masura ar acoperi cheltuielile de capital ale companiilor pentru 25-40% din investitiile…

- Cel mai mare producator de automobile din Europa investeste pana la 7 miliarde de dolari canadieni pentru construirea fabricii, a declarat Volkswagen intr-un comunicat de la sfarsitul saptamanii trecute. Guvernul federal al Canadei va acorda pana la 13,2 miliarde de dolari candieni sub forma de credite…

- Canada a fost de acord sa acorde in urmatorii zece ani subventii de pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni (8,8 miliarde de euro) grupului Volkswagen, care va construi in statul din America de Nord prima sa fabrica de baterii electrice din afara Europei, transmit AFP si Reuters. "Investitia va depinde…

- Canada a fost de acord sa acorde in urmatorii zece ani subventii de pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni (8,8 miliarde de euro) grupului Volkswagen, care va construi in statul din America de Nord prima sa fabrica de baterii electrice din afara Europei, transmit AFP si Reuters."Investitia va…

- Ministrii Transporturilor din Republica Ceha, Germania, Italia, Polonia, Romania, Ungaria si Slovacia s-au intalnit luni pentru a discuta schimbarea planurilor Uniunii Europene. ”Propunerea necesita schimbari urgente”, a declarat luni ministrul german al Transporturilor, Volker Wissing. Wissing a spus…

- Volkswagen asteapta sa auda care va fi raspunsul Europei la Legea de reducere a inflatiei din SUA, care include facilitati generoase, inainte de a progresa cu planurile de a construi noi fabrici de baterii in Europa, a anuntat compania miercuri, transmite Reuters.”De facto, este cazul ca avansam…

- DOLARUL CA REFUGIU SUPREM Exista multe motive pentru care dolarul a dominat in ultimul an si unul este statutul sau de refugiu suprem in perioadele de incertitudine. Consecintele economice ale razboiului, care a lovit puternic valute precum euro, au ridicat dolarul. Moneda americana a scazut de la maximele…