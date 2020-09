Doi prieteni se reintalnesc dupa multa vreme. – Unde ai fost anul trecut in concediu?– La Constanta.– Si cum a fost?– Infiorator! Imediat ce am ajuns in gara, eu am fost batut mar si nevasta-mea a fost prinsa de un grup de barbati.– O, Doamne, groaznic! Si anul asta?– Tot la Constanta.– Si-a fost totul in regula? – Da de unde! Chiar in gara, eu am fost batut mar si nevasta-mea a fost din nou prinsa.– Doamne-sfinte! Si la anul unde plecati?– Pai, nevasta-mea vrea tot la Constanta… Articolul Doi prieteni se reintalnesc apare prima data in Bewoman.ro .