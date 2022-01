Doi polițiști uciși în Germania: Doi suspecți au fost arestați Doi tineri polițiști au fost împușcați luni, în timpul unui control rutier în sud-vestul Germaniei, declanșând o ampla operațiune de cautare care a dus la arestarea suspecților la sfârșitul zilei. Motivul suspecților ramâne de stabilit, scrie AFP.



Anchetatorii au arestat doi barbați, de 38 și 32 de ani, în doua raiduri separate.



Cel mai în vârsta fusese vizat de la mijlocul dupa-amiezii de un mandat de percheziție din partea poliției și a procuraturii.



Identificat drept Andreas Johannes Schmitt, el locuiește în

