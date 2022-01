Doi polițiști germani împușcați mortal în timpul unei patrule rutiere Doi polițiști au fost împușcați mortal luni dimineața, în timpul unui control în trafic în districtul Kusel din landul Renania-Palatinat, a anunțat poliția din Kaiserslautern. Autorii - posibil doua persoane - sunt cautați.



Potrivit informațiilor de pâna acum, cel puțin un faptuitor ar fi fost înarmat, iar contextul producerii evenimentului este înca neclar. Polițiștii se aflau într-o patrula de rutina, când au fost împușcați, în jurul orei 4:20.

Împușcaturile au fost trase în timpul unui control în trafic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

