In seara zilei de 30 iulie, poliția din Ungheni a fost sesizata despre o tentativa de suicid. O femeie anunța ca, in urma unui conflict, concubinul ei a luat o funie din anexa casei și, amenințand ca se va sinucide, a plecat spre o fașie forestiera de la marginea satului. [caption id="attachment_51347" align="aligncenter" width="960"] Foto: facebook.com/Poliția Republicii Moldova[/caption] Echipajul poliției s-a deplasat de urgența la locul indicat. In scurt timp, au gasit barbatul agațat de creanga unui copac, fara careva semne de viața. Polițiștii au taiat imediat funia și i-au acordat barbatului…