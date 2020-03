Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din județul Gorj, sot si sotie, aflați in izolare la domiciliu, in comuna Vladimir, alaturi de fiul lor de 1 an și jumatate, dupa ce s-au intors din Anglia, acuza autoritațile locale ca nu le...

- Autoritațile din Crasna, Gorj, au ramas șocate zilele trecute cand un barbat intors din Corsica le-a cerut un meniu de lux in locul hranei de zi cu zi primita de restul celor izolați. In Crasna sunt cateva zeci de persoane aflate in izolare la domiciliu. Majoritatea sunt venite din Italia și Franța.…

- Situatia din Romania este din ce in ce mai delicata, in contextul raspandirii coronavirusului. Persoane din intreaga tara se afla in izolare la domiciliu, numarul total al celor infectati ajungand la 25.

- In contextul anchetei epidemiologice care este desfașurata in acest moment in legatura cu femeia de 42 de ani din București confirmata cu coronavirus (COVID-19) duminica se fac verificari cu privire la posibili „contacți” ai persoanei din randul personalului care desfașoara activitați in cladirea Guvernului…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj are un program nou de lucru cu publicul. Avand in vedere necesitatea respectarii recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirusului (COVID 19), AJOFM Gorj a luat o serie de masuri de prevenire. In situatia somerilor indemnizati…

- Penitenciarul din Tg-Jiu refuza primirea de noi deținuți, de fricacoronavirusului. Decizia a fost luata dupa ce psihologul pușcarieis-a izolat acasa, suspectand o posibila infecție cu noul virus.Totul a pornit de lapacientul zero din Romania, italianul care a venit la vanatoarepentru cateva zile și…

- Tot mai mulți romani intorși din Italia cer sa fie consultați de medici și sa fie testați pentru noul coronavirus. Printre ei și un copil de 10 ani din Teleorman. Masuri speciale s-au luat și intr-o alta comuna din Gorj, prin care a trecut italianul bolnav.

- Autoritatile medicale din SUA nu isi pot da seama cum un locuitor din Solano County, California, a fost infectat cu noul coronavirus, avand in vedere ca pacientul nu a calatorit in zone afectate de epidemie si nici nu a intrat in contact cu persoane infectate, transmite CNN, conform Mediafax.Modul…