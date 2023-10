Doi pacienți internați în Italia după explozia de la Crevedia revin acasă Doi pacienți care au fost duși in Italia pentru a primi tratament dupa explozia de la stația GPL din Crevedia revin acasa și vor fi internați la Timișoara pentru continuarea tratamentului. In momentul cand vor ajunge pe teritoriul Romaniei vor fi internați la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” Timișoara, pentru continuarea tratamentului și efectuarea procedurilor de recuperare. Din cei 58 de pacienți raniți dupa explozia de la Crevedia, au fost externați 50. Dintre ei, 41 au fost internați in spitale din Romania și 9 din spitale din strainatate. Șase persoane ranite dupa explozia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “As vrea sa va dau o veste foarte importanta – cei doi pacienti care au fost transferati in Italia, unul dintre ei cu peste 80% din suprafata corporala arsa, se intorc astazi in Romania. Vor ajunge la Spitalul Judetean de Urgenta din Timisoara, pentru continuarea tratamentului si pentru recuperare,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca luni vor reveni in tara cei doi pacienti victime ale incendiului de la Crevedia care au fost transferati intr-un centru medical din Italia la scurt timp de la explozie.Cei doi isi vor continua tratamentele si recuperarea la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Patru pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia se afla internati in continuare in spitale, unul dintre acestia fiind intubat si ventilat mecanic. Potrivit Ministerului Sanatatii, trei pacienti se afla internati in spitale din strainatate si unul in Romania la Spitalul Judetean de Urgenta „Pius…

- Patru pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia se afla internati in continuare in spitale, unul dintre acestia fiind intubat si ventilat mecanic, a informat, luni, Ministerul Sanatatii. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, trei pacienti se afla internati in spitale din strainatate si…

- “Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a aprobat executarea unei misiuni umanitare luni, 2 octombrie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, pentru repatrierea unui pacient diagnosticat cu arsuri de la Spitalul Universitar din Lubeck, Germania, la Spitalul Clinic de Urgenta “Pius Brinzeu” –…

- Bilantul exploziei de la statia GPL din Crevedia a ajuns la sase morti. Un pacient cu arsuri pe 40% din corp internat la o clinica Lubeck, Germania, a decedat pe 30 septembrie. Patru persoane ranite in urma exploziei mai sunt internate la clinici din Bruxelles, Milano si Lubeck, cel din Lubeck urmand…

- Cel de-al saselea deces in urma exploziei s-a produs in 30 septembrie, fiind vorba despre o persoana cu arsuri pe mai mult de 40% din suprafata corpului, potrivit raportului privind starea victimelor publicat astazi, 2 octombrie, de catre Ministerul Sanatații.Pacientul decedat sambata era internat la…

- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la stația GPL din Crevedia, Romania, a decedat marți dimineața, la Spitalul Floreasca din București. Pacientul era de origine nepaleza. Bilanțul deceselor a ajuns la cinci, transmite Noi.md cu referire la news.ro. {{699515}}„In cursul acestei dimineți…