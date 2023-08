Stiri pe aceeasi tema

- Asta-noapte, in jurul orei 1.00, pe strada strada Mihai Bravu din Ploiești a avut loc un accident rutier. Un autoturism a intrat intr-un stalp și a luat foc. In autoturism se aflau 3 persoane. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiești au fost solicitați sa intervina. La locul evenimentului…

- Noaptea trecuta s-a produs un accident rutier pe strada Oașului din Cluj-Napoca. Impactul a survenit intre doua autoturisme, una dintre mașini s-a rasturnat pe lateral. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut pe strada Oașului…

- Patru mașini au fost implicate, sambata seara, intr-un accident de circulație pe strada Oltului, din Cluj-Napoca. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca.La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul…

- O cisterna care transporta gaz petrolier lichefiat s-a rasturnat, sambata dupa-amiaza, intr-o zona de la periferia Ploiestiului. Compartimentul in care se afla gazul nu este avariat, in schimb, din rezervor se scurge motorina. Pompierii au izolat zona. Potrivit ISU Prahova, accidentul a avut loc pe…

- Mai multe persoane au fost surprinse de efectele codului roșu de vijelii și grindina in județul Caraș-Severin, in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii au salvat doua persoane prinse sub un acoperiș prabușit și alte doua care au fost surprinse de furtuna pe Dunare. Potrivit ISU Caraș-Severin, in…

- Incendiu de vegetație uscata in Ploiești, str. Albastrelelor. Intervin 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Ploiești. Sunt cuprinse de flacari deșeuri menajere și vegetație uscata pe o suprafața de aproximativ 300 mp, fara pericol de propagare la vecinatați.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiești au intervenit pentru salvarea a 2 persoane blocate pe o porțiune de pamant in albia raului Teleajen, la Bucov. Imediat, la locul indicat au fost mobilizate o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, 2 autospeciale de…

- Pompierii mitari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Ploiești au acționat in aceasta dupa-amiaza pentru salvarea unui caine cazut intr-un puț dezafectat aflat pe un teren viran din comuna Brazi, sat Stejaru. Misiunea parea una imposibila, puțul avand diametrul de aproximativ 20 cm, iar cațelul cazuse…