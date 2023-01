Doi motociclişti şi-au pierdut viaţa în prima zi a anului 2023 Doi barbati de 30 si 33 de ani, unul din comuna doljeana Argetoaia si altul din Stoina, Gorj, au murit in urma unor accidente produse duminica, pe 1 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, primul a pierdut controlul motocicletei si a lovit un cap de pod. Barbatul de 33 de ani si-a pierdut viata dupa ce a acrosat cu motocicleta un autoturism Primul accident a avut loc in jurul orei 11.00, in comuna Argetoaia. Politistii doljeni au stabilit ca un motociclist de 30 de ani a pierdut controlul directiei si a lovit un cap de pod. „La data de 01 ianuarie, ora 11:22, politistii Poliției Orașului Filiași au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

