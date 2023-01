Doi minori s-au filmat în timp ce jefuiau un bătrân Doi minori, ambii in varsta de 17 ani, din Municipiul Roman, județul Neamț s-au filmat in timp ce jefuiau un batran. Intreg momentul a fost postat pe Facebook. Cei doi tineri i-au furat unui batran fara adapost telefonul, care valora 200 de lei dar și cei 3 lei, pe care ii avea barbatul la el. Pentru a reuși sa-i fure bunurile, cei doi tineri au apelat la violența. In timp ce unul dintre minori il batea și amenința pe batran, un altul filma și incerca sa-și linișteasca prietenul. Filmarea a fost postata ulterior pe Facebook. Insa, clipul a ajuns și la polițiști, care s-au sesizat și i-au reținut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

