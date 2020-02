Doi militari turci au fost ucisi, iar altii au fost raniti in urma raidurilor aeriene efectuate de armata siriana in regiunea Idlib, situata in nord-vestul Siriei, anunta Ministerul Apararii de la Ankara, precizand ca, in replica, au fost omorati 50 de membri ai serviciilor de securitate siriene, anunța MEDIAFAX.

Potrivit Ministerului turc al Apararii, doi militari turci au fost ucisi, iar alti cinci au fost raniti in bombardamente aeriene efectuate de armata siriana in provincuia Idlib. In total, 15 militari turci au fost ucisi in Siria de la inceputul lunii februarie pana in prezent.