- Doi hoți care au furat peste 90.000 de lei de la USAMV Cluj-Napoca au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru furt calificat, in urma unor percheziții facute in Timișoara și Iași, au anunțat polițiștii din Cluj Napoca. „La data de 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au…

- La data de 5 noiembrie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au efectuat percheziții, pe raza municipiilor Iași și Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea activitații infracționale a doi barbați. Cei în cauza, în vârsta…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- Operațiune a DIICOT Timișoara, in aceasta dimineața, pentru anihilarea uneia dintre cele mai active rețele de trafic de persoane care acționa in Timișoara – polițiștii de la ”Crima Organizata” insoțiți de trupele speciale ale Poliției și Jandarmeriei au descins simultan la noua locații din Timișoara.…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au depistat, miercuri seara, un tanar imediat dupa comiterea unui furt.Conform oamenilor legii, la data de 7 august a.c., in jurul orei 20:00, cel in cauza - un tanar in varsta de 20 de ani, din județul Arad, ar fi intrat fara drept intr-un apartament…