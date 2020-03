Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exista nicio schimbare in politica Guvernului si noi cooperam strans cu reprezentantii CIO, Comitetul de Organizare si autoritatile din Tokyo pentru a continua sa pregatim Jocurile cat mai bine, asa cum am prevazut", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Yoshihide Suga. Ministrul pentru…

- Prim-ministrul Ion Chicu a convocat in ședința Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica.Ministrul sanatatii a anuntat ca la aceasta ora sunt inregistrate sapte cazuri suspecte la infecția prin Coronavirus de tip nou.

- Ministrul japonez al Jocurilor Olimpice, Seiko Hashimoto, a afirmat ca exista solutia ca Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in perioada 24 iulie-9 august, sa aiba loc mai tarziu, daca epidemia de coronavirus ameninta desfasurarea competitiei polisportive, informeaza cotidianul L'Equipe. In…

- Moțiunea impotriva ministrului de externe, Aureliu Ciocoi, a fost blocata la ședința Biroului Permanent de socialiști și de democrații Monica Babuc și Dumitru Diacov. Aceasta este declaratia facuta de deputatul PPDA, Alexandru Slusari.

- Ministrul demis al Justitiei Catalin Predoiu a fost luat „la bani marunti” de reprezentantii PSD in cadrul audierii in fata comisiilor Parlamentare. In fata alesilor, Predoiu a vorbit despre lipsa de personal din parchete, de datoriile „istorice” pe care Ministerul le are fata de personalul din justitie,…

- Guvernul va aproba prin doua ordonante de urgenta masuri privind organizarea recensamintelor pentru 2020-2021, cel agricol si al populatiei, de catre Institutul National de Statistica, dupa ce premierul a acceptat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Executiv a celor doua proiecte.…

- Prim-ministrul Ion Chicu a convocat o ședința pentru a examina evoluția procesului de demonopolizare a pieței metalelor uzate. La ședința a participat ministrul Anatol Usatii, secretarul de stat Iulian Postica, responsabili din cadrul ANTA și ASP și companiile licențiate pentru activitațile de colectare…

- Prim-ministrul Ion Chicu, despre tragicul accident din apropiere de Moscova, in care si-a pierdut viata un moldovean. Premierul a postat un mesaj pe o retea de socializare, in care a mentionat ca ambasada Republicii Moldova din Federația Rusa acorda tot suportul necesar pentru a ajuta