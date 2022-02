Stiri pe aceeasi tema

- Doi medici și cinci asistenți de la Centrul de vaccinare din orașul Bocșa, Caraș-Severin, au fost reținuți intr-un dosar de vaccinare falsa.Care era procedura cadrelor medicaleCei șapte sunt acuzați de luare de mita și fals informatic. Procurorii au declarat ca, in cursul campaniei de vaccinare COVID-19,…

