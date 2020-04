Stiri pe aceeasi tema

- Doi medici din Craiova si doi din Timisoara vor oferi oferi sprijin autoritatilor din Hunedoara pentru a gestiona criza declanșata de coronavirus. In acest județ sunt 108 cazuri de infectie, iar mai multe cadre medicale s-au imbolnavit.

- Potrivit unui ordin al Secretarului de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, patru cadre medicale The post Medici de la Timisoara si Craiova vin in judet pentru a oferi sprijin in lupta cu epidemia de coronavirus appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul CoVid-19, dintre care 180 au fost declarate vindecat și externate, iar alte 44 au decedat, transmite Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, aproape 9.500 de persoane se afla in carantina, la nivel național,…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- LIVE UPDATE coronavirus Romania - Bilanțul oficial al imbolnavirilor cu coronavirus a ajuns la 1760 de cazuri.Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv,…

- Pana astazi, 7 martie 2020, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus (coVID-19), pe teritoriul Romaniei, a ajuns la 11. La ora 17.00, in județul Alba se afla 360 persoane autoizolate, zero persoane carantinate. Nu exista nici un caz confirmat de coVID-19 pe raza județului Alba. Tanara de 15 ani…

- In ultima saptamana, din 26 februarie 2020 pana vineri, 6 martie 2020, NOUA cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate pe teritoriul Romaniei, in șase județe: Gorj, Timiș, Maramureș, Suceava, Olt și Hunedoara. In afara țarii, din 13 februarie 2020 pana in prezent au fost confirmate cinci cazuri…

