- Activisti ai Greenpeace au fost batuti crunt joi seara intr-o padure din Suceava. Regizorul și jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri, a fost atacat de 20 de indivizi.

- Sute de copaci de pe marginea unui drum care trece prin raioanele Hincesti, Leova si Cantemir ar fi fost taiati ilegal, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Ecologistii din Leova trag un semnal de alarma si spun ca defrisarile ilicite au loc deja de doua luni in baza unei autorizatii emise de…

- Trei documentare realizate de jurnalisti romani, care prezinta ravagiile lasate in urma de actiunile de-a dreptul criminale ale oamenilor asupra naturii in Romania si Grecia, vor fi prezentate in zilele de 7, 8 si 9 septembrie, in cadrul programului „Barcile de Salvare” de la Astra Film Festival…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, marti, intr-un transport pe Dunare o barja incarcata cu peste 1.050 tone deseuri din fier, unele periculoase, sosite in portul Cernavoda, care urmau sa fie importate in Romania, din Serbia, fara respectarea prevederilor legale. Comisarii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, intr-un transport pe Dunare, o barja incarcata cu peste 1.050 tone deseuri din fier si alte materiale, unele periculoase, sosite in portul Cernavoda, care urmau sa fie importate in Romania, din Serbia, fara respectarea prevederilor…

- Cea mai mare infractiune de mediu de care nu a auzit nimeni este comertul ilegal cu gaze fluorurate, care intra in Europa prin Romania, iar un nou raport lansat joi de Environmental Investigation Agency (EIA) arata ca potentialul impact asupra climei al acestui tip de comert ilegal ar putea ajunge…