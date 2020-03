Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi cetateni romani au murit in Italia, ca urmare a infectiei cu COVID-19, iar, in prezent, 29 de romani din strainatate au fost confirmati cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare…

- Liverpool a fost eliminata din Liga Campionilor de catre Atletico Madrid, dupa ce a pierdut ambele manșe cu echipa spaniola: 0-1 in tur, 2-3 in retur (dupa prelungiri). Echipa lui Jurgen Klopp a fost eliminata și din cupele domestice, iar pe Anfield se pregatește o revoluție. Cel puțin patru jucatori…

- Juergen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, considera ca elevii sai au evoluat bine in primele 90 de minute al meciului cu Atletico Madrid (2-3 dupa prelungiri), din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, insa regreta ca faptul ca echipa sa nu a reusit sa marcheze al doilea…

- Inainte de partida retur a „optimilor” Ligii Campionilor, Liverpool - Atletico Madrid 2-3, Jurgen Klopp (52 de ani), tehnicianul „cormoranilor”, a jignit mai mulți suporteri de pe Anfield. Liverpool a fost eliminata din Champions League, dupa 2-4 la general cu Atletico (detalii, AICI) Suporterii lui…

- Atalanta s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a trecut de Valencia, 4-1 in tur și 4-3 in manșa a doua. Suporterii echipei italiene sunt și ei la inalțime. Fanii au donat bani unui spital care lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Pentru ca partida retur cu Valencia…

- Liverpool și Atletico Madrid se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:00, in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport 1, TV Telekom Sport și Look Sport. In meciul tur, Atletico Madrid a caștigat acasa,…

- Premier League: In ultimii ani, din cele 5 campionate de top din Europa, doar Premier League a oferit o doza de incertitudine in privința caștigatoarei. Bayern are 7 titluri la rand, Juventus, 8 la rand, in vreme ce, in Franța, PSG a luat campionatul in 6 din ultimele 7 ediții. Nici in Spania lucrurile…

- Atletico Madrid forțeaza aducerea lui Edinson Cavani, 32 de ani, inaintea confruntarii din optimile Ligii Campionilor cu Liverpool. PSG cere insa 30 de milioane de euro pentru uruguayan! Atleti și Cavani au batut palma pentru un contract pe 3 ani incepand din vara, cand varful uruguayan devine liber…