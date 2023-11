Stiri pe aceeasi tema

- S-a lansat reality show-ul Squid Game. Despre ce este vorba! Squid Game a fost in 2021 cel mai urmarit serial al anului pe Netflix. Producția coreeana spune povestea unor jucatori care accepta sa intre intr-un joc al morții. Iși joaca propriile vieți pentru șansa de caștiga 38.5 milioane de dolari.…

- Reality-show-ul America Express 2023 vine la pachet cu numeroase provocari pentru concurenți, din multe puncte de vedere. Edward Sanda a facut foamea la un moment dat in competiție. Gestul sau a determinat-o pe Cleopatra Stratan sa reacționeze in mod neașteptat: „Atat de disperat ești?”. Provocarea…

- Succesul masurilor Netflix de combatere a partajarii parolelor a sporit probabil numarul de abonati cu aproximativ 6 milioane in trimestrul al treilea. Pionierul streamingului este asteptat sa pregateasca terenul pentru cresterea tarifelor, atunci cand va raporta castigurile miercuri, transmite Reuters,…

- Singurul streamer major profitabil, Netflix a rezistat sa se alature rivalilor precum Walt Disney in cresterea preturilor abonamentelor fara reclame in acest an si, in schimb, a limitat partajarea parolelor in afara gospodariilor, pentru a obtine acces la cei peste 100 de milioane de telespectatori…

- Caz rar: Damen a dat in judecata Guvernul olandez pentru pierderile provocate de sanctiunile impuse RusieiCel mai mare constructor de nave din Tarile de Jos, grupul Damen Shipyards Group NV, a decis sa dea in judecata Guvernul de la Haga pentru pierderile provocate afacerilor sale de sanctiunile impuse…

- Un barbat care, in luna iunie a acestui an, a accidentat mortal un copil care traversa strada pe trecerea pentru pietoni, in Oradea, a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv. Anchetatorii au constatat ca acesta avea o alcoolemie de 2,3 miligrame/litru, se deplasa cu o viteza de peste 70…

- Albaiulianul Dorin Șerdean trimis in judecata pentru frauda: Cum s-au obținut nejustificat 30 de milioane de euro din fonduri europene și naționale Albaiulianul Dorin Șerdean trimis in judecata pentru frauda: Cum s-au obținut nejustificat 30 de milioane de euro din fonduri europene și naționale Dorin…

- Noul șef al APIA central este Cornel Constantin Turcescu, director general adjunct in cadrul instituției, la acest moment. Acesta figureaza deja pe siteuul oficial al APIA iar promovarea sa prin ordin de ministru vine dupa ce dupa ce Adrian Pintea, șef al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura…