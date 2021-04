Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sf. Gheorghe și FCSB au remizat, scor 1-1, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga 1, iar „roș-albaștrii” tremura in privința ierarhiei finale. FCSB a ratat șansa de a-și securiza prima poziție la finalul sezonului regulat și așteapta rezultatul partidei dintre CFR Cluj și CS Universitatea…

- Florin Tanase traverseaza una dintre cele mai bune perioade ale carierei sub comanda lui Toni Petrea, fiind golgheterul Ligii 1 și unul dintre oamenii de baza ai echipei in ultimele sezoane. Cu toate acestea, capitanul roș-albaștrilor nu a ajuns la un acord cu Gigi Becali in privința unui nou contract,…

- Spiritul de echipa se aplica doar pe teren! Cel puțin asta au aratat Florinel Coman, Mihai Pintilii, Andrei Miron, Florin Tanase și Ovidiu Popescu in timpul lor liber, ieșind doar ei sa petreaca de 8 martie. Astfel, deși pe teren colaboreaza perfect cu ceilalți colegi la de FCSB, cand vine vorba de…

- FCSB s-a impus cu greu in fața lui Gaz Metan, pe teren propriu, scor 1-0, dupa un gol marcat de capitanul Florin Tanase in minutul 90+2. Formația lui Toni Petrea a avut partea de un meci complicat contra echipei lui Mihai Teja, care a reușit sa blocheze eficient atacurile adversarilor și a profitat…

- FCSB a pierdut meciul cu Hermannstadt, 0-1, dupa o evoluție modesta a formației pregatite de Toni Petrea. Totul despre Hermannstadt - FCSB 1-0, AICI Echipa roș-albastra a ajuns la doua infrangeri la rand in Liga 1 și trei in toate competițiile, dupa o prestație slaba contra formației antrenate de Liviu…

- Academica Clinceni a produs surpriza etapei a 22-a din Liga 1 și s-a impus pe Arena Naționala in meciul cu FCSB, 1-0. Elevii antrenați de Ilie Poenaru au profitat de jocul slab facut de formația roș-albastra și au dat lovitura in minutul 60, cand Jutric a marcat cu capul, din careu, dupa un corner.…

- Dinamo si FCSB s-au intalnit miercuri seara in eternul derby din Liga I. Pe un teren execrabil, echipa antrenata de Toni Petrea a deschis scorul in minutul 8 dupa o executie buna a lui Florin Tanase. „Cainii” nu au reusit sa revina pe tabela de marcaj pana la finalul meciului, astfel ca FCSB a castigat…

- FCSB a invins la limita aseara, 2-1 cu FC Voluntari, și trupa antrenata de Toni Petrea (45 de ani) va ramane pe prima poziție și la finalul acestei etape, indiferent de rezultatul pe care il va obține CFR Cluj. Dennis Man a fost cel mai bun jucator de pe teren și a obținut nota 8. Vedeta roș-albaștrilor…