Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Șut (25 de ani), marcatorul unicului gol in Farul - FCSB 0-1, a comentat confruntarea de la Ovidiu, in urma careia roș-albaștrii au revenit la 7 puncte de principala urmaritoare, Universitatea Craiova, umatoarea adversara din Superliga. Adrian Șut a adus victoria FCSB-ului in aceasta seara, la…

- Portarul Ștefan Tarnovanu (23 de ani) a recunoscut ca echipa lui a suferit foarte mult in victoria cu Farul, scor 1-0, din runda cu numarul #2 a play-off-ului din Superliga. FCSB s-a chinuit la Ovidiu impotriva Farului, dar golul reușit de Adrian Șut in minutul 82 a facut ca bucureștenii sa ia toate…

- Specialiștii au dezvaluit in ce moment al zilei este recomandat sa bei cafea neagra ca sa slabești. Acest truc simplu te va ajuta sa pierzi in greutate și sa ai silueta mult visata. Pare greu de crezut, dar studiile au aratat ca momentul in care alegi sa servești cafeaua este extrem de important.…

- Cosmin Matei (32 de ani) a fost unul dintre jucatorii remarcați in partida caștigata de echipa sa, Sepsi OSK, in fața lui Voluntari, scor 4-0, in etapa #29 din Superliga. Mijlocașul a oferit prima reacție dupa succesul care ii menține pe covasneni in lupta pentru play-off. Fostul jucator al lui Dinamo…

- Universitatea Cluj a anunțat imprumutul lui Marco Rus (21 ani) de la Coventry City, echipa din eșalonul secund al Angliei. „Marco Rus a fost format la centrul de copii și juniori al clubului Yeovil Town. La varsta de 16 ani a ajuns in academia celor de la Southampton. In sezonul 2021/2022, Marco s a…

- Juan Bauza (27 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCU Craiova, a declarat ca ia in calcul sa joace pentru alta echipa din Romania. Juan Bauza ajungea la Craiova in vara anului 2021. De atunci, argentinianul a strans 14 goluri și 19 pase decisive in cele 76 de partide jucate pentru olteni. Mijlocașul…

- Ilfovenii au anunțat ca au semnat un contract, pe o perioada de un an și jumatate, cu jucatorul Bautista Cascini, ultima data la Slaven Belupo, locul 8 in campionatul din Croația. Mijlocașul argentinian are 26 de ani și nu este la prima experiența in Romania. Acesta a mai jucat pentru FC Botoșani, Academica…

- Mijlocașul central Tudor Baluța (24 de ani) a decis sa continue la Farul, deși era dorit și de Rapid. Formația alb-vișinie a transferat patru jucatori in aceasta iarna, dar voia sa mai adauge un nume pe lista: Tudor Baluța. Tudor Baluța refuza Rapid și continua la Farul „Pot sa va confirm in mod oficial…