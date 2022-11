Doi jucători de la FC U Craiova 1948, arestați preventiv pentru tâlhărie Doi jucatori de la U Craiova 1948 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost acuzați de talharie. Andrei Catalin Albu (18 ani) și Jesus Eduardo Sperlea (16 ani) evolueaza pentru echipa secunda a clubului FC U Craiova 1948. Aceștia au fost arestați pe 17 noiembrie, Marcel Pușcaș, președintele clubului U Craiova 1948, a reacționat dur la adresa celor doi sportivi. “Da, este adevarat! Azi am aflat ceea ce s-a intamplat! Idei de adolescenți, ce sa spui… cei de la Poliția Craiova știu mai multe detalii”, a spus Marcel Pușcaș, pentru Pro Sport . Persoanele talharite de cei doi fotbaliști… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi jucatori de la FCU Craiova au ales sa ”dribleze” nu pe teren, ci niste pusti pe care i-au talharit! Fotbalistii Andrei Catalin Albu si Jesus Eduardo Sperlea, ambii legitimati la echipa FCU Craiova, au fost arestati preventiv de magistratii Judecatoriei Craiova, dupa ce au talharit trei adolescenti,…

- Andrei Catalin Albu, 18 ani, si Jesus Eduardo Sperlea, 16 ani, fotbaliști legitimați la echipa secunda a celor de la FCU Craiova, fost retinuti de politistii doljeni, dupa ce miercuri, 16 noiembrie, prin amenințarea cu bataia, le-au luat sume de bani unor adolescenti cu varstele cuprinse intre 13 și…

- Doi tineri craioveni, banuiti de trei infractiuni de talharie, au fost retinuti pentru 24 de ore, azi noapte, de polițiștii Secției 4.Cei doi tineri de 18 și 16 ani sunt banuiți ca, in perioada 14-16 noiembrie, prin amenințarea cu acte de violența, ar fi deposesat de sumele de bani ce le aveau asupra…

- Un barbat din Brașov in varsta de 50 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost agresat fizic de un alt barbat in varsta de 42 de ani, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și al unor discuții in contradictoriu, informeaza Monitorul Expres.Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au stabilit…

- Un barbat, de 43 de ani, din Rojiște, a fost reținut, aseara, de polițiștii Secției nr.4 Rurala Coșoveni, pentr comiterea a 6 infracțiuni rutiere. Acesta este cercetat pentru trei infracțiuni de conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere și trei pentru refuzul sau sustragerea de la recoltarea…

- Oamenii legii din cadrul Sectiei nr.1 Politie Craiova au reținut joi, 29 septembrie, pentru 24 de ore, un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, banuit de comiterea infractiunilor de violenta in familie si amenintare. „Politistii au fost sesizati, in noaptea de 27 spre 28 septembrie, ora 02.10, de…

- Un tanar banuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și evadare a fost reținut de polițișii craioveni. In aceasta dimineata, polițiștii din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 24 de ani, din comuna Ostroveni, banuit de comiterea infractiunilor…

- Un barbat de 29 de ani, din Craiova, banuit de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, a fost retinut, ieri, de polițiștii Secției nr.1. Din cercetarile efectuate, polițiștii au stabilit ca, in dimineața zilei de 21 august, ora 6.25, in urma unui conflict spontan, barbatul ar fi agresat…