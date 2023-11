Stiri pe aceeasi tema

- La jumatatea lunii noiembrie, echipele naționale de fotbal din Africa vor susține primele meciuri din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, competiție care va fi gazduita de Canada, Mexic și SUA. In cursa pentru obținerea biletelor de participare la acest turneu final sunt angrenați…

- Presedintele Federatiei internationale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a confirmat printr-o postare pe Instagram ca editia 2034 a Cupei Mondiale va fi organizata de Arabia Saudita, singura tara care a depus oficial o candidatura inainte de termenul limita de marti, transmite EFE.''Cel mai mare…

- Echipa naționala a Romaniei va afla in luna noiembrie daca se va califica la EURO 2024. Atunci sunt programate ultimele doua meciuri din preliminarii, care pot stabili soarta unei generații. Ușor nu ne va fi, deoarece vom juca impotriva contracandidatelor la calificare, Israel și Elveția. Programul…

- Florin Vulturar, agentul de casa de la FCSB, va merge din nou in Africa de Sud pentru a negocia pentru achizițiile din iarna aceasta. Un atacant și un fundaș central vor fi achiziționați de acolo, cu siguranța. FCSB se va schimba in iarna aceasta, oricare vor fi rezultatele roș-albaștrilor in perioada…

- Adrian Vasile (40 de ani), fost selecționer al naționalei Romaniei de handbal feminin, este increzator ca „tricolorele” vor reuși calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Acest final de an este unul extrem de important pentru handbalul romanesc feminin. Naționala debuteaza saptamana viitoare in…

- Federatia salvadoriana de fotbal (Fesfut) a confirmat duminica decesul tehnicianului chilian Hernan Carrasco Vivanco, care a condus selectionata Salvadorului la turneul final al Cupei Mondiale 1970 din Mexic, transmite EFE.Hernan Carrasco, decedat la varsta de 100 de ani, a condus Salvadorul in premiera…

- Lionel Messi a marcat din nou pentru Inter Miami, iar echipa patronata de David Beckham s-a calificat in finala Cupei Ligilor, dupa 4-1 cu Philadelphia Union. Messi a inscris golul de 2-0, in minutul 20, cu un șut de la mare distanța, informeaza Hotnews . Pentru Inter Miami au mai marcat Martinez (‘3),…