- Conform ANM, sambata -27 iunie, remea va fi calda in toata tara, local calduroasa dupa-amiaza. In regiunile nord-vestice si in zonele montane vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta local prin innorari accentuate, averse si descarcari electrice; izolat cantitatile de apa vor…

- In zilele toride de vara pe toți ne chinuie setea. Pentru a o potoli cel mai bine se potrivește apa. Dar exista și bauturi delicioase, care nu doar hidrateaza organismul, dar si furnizeaza substante utile. De asemenea, ajuta la prevenirea diferitelor boli. Ceai Incercati ceai de frunze de mesteacan,…

- „Politistii Sectiei 6 au constatat faptul ca in noaptea de 21 spre 22 mai, un barbat de 23 de ani ar fi lovit o femeie apoi in timp ce s-ar fi aflat pe drumul public impreuna cu alti trei barbati cu varste cuprinse intre 44 si 54 de ani, toti din municipiul Iasi, ar fi agresat fizic un barbat, tulburand…

- Politistii Sectiei de Politie Rurala Lunca Corbului s-au mobilizat pentru clarificarea unei sesizari privind o presupusa rapire. Totul s-a incheiat cu o sanctiune contraventionala si confiscarea unei sirene auto.

- Vara aceasta, accesoriul indispensabil pare sa nu mai fie costumul de baie, ci masca de protecție, care devine obligatorie in locurile publice aglomerate. Numai ca odata ce cresc temperaturile, crește și disconfortul. Pot aparea și alte pericole?

- Ilie Nastase și Ioana vor divorța, la un an de la cununiacivila, dupa cum anunța Click! De data aceasta, fostul soț al lui Brigitte nu amai calcat stramb, ci a facut-o pe actuala soție sa vrea divorțul, din cauzaviolenței verbale.Se pare ca, cei doi nu mai locuiesc impreuna de ceva timp. Ilie Nastase…

- Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Grosi s-au deplasat aseara in jurul orei 20.15,la un imobil de pe raza localitatii Sacalaseni, dupa ce au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre o tanara de 33 de ani, despre faptul ca, concubinul acesteia, in varsta de 46 de ani, este agresiv, a distrus mai multe…