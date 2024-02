Stiri pe aceeasi tema

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Imbrațișeaza-ți puterea!Ca Berbec, amintește-ți ca deții o rezistența nativa și o forța interioara. Chiar și in cele mai intunecate momente, determinarea și curajul tau te vor ghida inainte. Ai incredere in capacitatea ta de a depași obstacolele și de a ramane concentrat…

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala in cazul unor tineri care ar fi determinat o fetita de 11 ani sa le ofere diferite sume de bani si bunuri de valoare, care erau sustrase de acasa, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Potrivit acestora, fata…

- Ana Maria, o tanara de 29 de ani care locuiește in Spania, a lansat un apel pe internet, in care cere informații despre familia sa biologica din Romania. Aceasta a venit pe lume in București, pe 3 ianuarie 1995, iar la naștere a primit numele Ana Maria Mușat. Ulterior, ea a fost data spre adopție, […]…

- Doua surori gemene care au fost separate la naștere și vandute s-au reunit la aproape 20 de ani distanța prin intermediul rețelelor sociale. Deși au dus vieți complet diferitele, un anumit detaliu le-a facut sa iși puna semne de intrebare.

- Un elev in varsta de 17 ani a fost batut crunt de alți doi baieți. Victima a fost amenințata intr-un liceu de langa București, apoi a fost urmarita și agresata intr-un autobuz STB. Baiatul a ajuns la spital cu splina rupta, in stare grava. Citește și: Mii de cazuri de gripa in ultima saptamana. 18 […]

- Doua surori romance, care au fost separate la naștere, s-au regasit. Cele doua au fost adoptate in Statele Unite ale Americii, moment in care au fost și separate. Lucreția și Florentina au acum 35 de ani și iși cauta parinții biologici. Iata ce poveste de viața au cele doua femei din Romania!

- O femeie de 32 de ani din Alabama (SUA), nascuta cu doua utere, a trait o experiența rara, dand naștere la doua fetițe gemene in zile diferite. Sarcinile in ambele utere sunt evenimente extrem de rare, cu șanse evaluate la 1 la 50 de milioane, conform Mediafax."S-au nascut bebelușii noștri miraculoși!",…

- Incendiul care a afectat sambata seara un mall din Cluj-Napoca ar fi fost provocat de trei tineri. Polițiștii face cercetari pentru identificarea acestora, potrivit Mediafax.IPJ Cluj anunța ca pompierii din cadrul ISU Cluj au stabilit, din primele verificari, ca incendiul ar fi fost provocat.…