Un profersor de 37 de ani și-a pierdut viața intr-un accident pe E85, vineri seara. Potrivit presei locale, barbatul a lasat un bilet de adio in care explica motivul sinuciderii. Mașina in care se afla Cristian Stanila, directorul școlii „Iorgu Iordan" din Tecuci, a fost strivita intre doua TIR-uri.

Silicon Valley Bank, instituția de credit prabușita zilele trecute, a funcționat fara un director de risc intre aprilie 2022 și ianuarie 2023, in timp ce șefa de risc a operațiunii, cu sediul in Marea Britanie, este acuzata ca a prioritizat inițiativele pro-diversitate in detrimentul rolului sau real,…

Un barbat, care a agresat o persoana de la care ar fi vrut sa cumpere droguri, insa nu s-au inteles asupra pretului, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat penal pentru talharie calificata.

Primarul Daniel Baluța a transmis oficial, in numele comunitații Sectorului 4 al Municipiului București, condoleanțe poporului turc. Edilul a semnat astazi in cartea de condoleanțe deschisa la Ambasada Turciei in Romania.

Eduard Novak a ramas fara permisul de conducere. Ministrul Sportului a fost prins cu 150 km/h pe centura Brașovului, in luna iunie, transmite Antena 3.

Cardinalii conservatorii au un „plan secret" pentru a-l pune pe pontif sub atat de mult stres, incat sa demisioneze, dezvaluie un cardinal italian. Mișcarea de a-l inlatura pe pontiful liberal in varsta de 86 de ani a inceput cu seriozitate la doar cateva zile dupa moartea predecesorului sau, Papa…

Casa in care s-a nascut fostul papa Benedict al XVI-lea, din comuna Marktl am Inn, in Bavaria, si-a deschis portile sambata pentru a marca decesul acestuia, informeaza DPA.

Oamenii de stiinta din SUA sunt implicati intr-un studiu pentru crearea unui test de sange pentru diagnosticarea sigura a bolii Alzheimer. Ei se concentreaza pe crearea unui test bazat pe anticorpi, care ar detecta o proteina implicata in boala, scrie Rador.