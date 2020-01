Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 14 ani au fost dati disparuti ieri, in judetul Brasov, dupa ce au plecat de acasa sa se joace, in satul Bogata Olteana, si nu s-au mai intors. In urma cautarilor, unul dintre minori a fost gasit inecat, celalalt fiind in continuare disparut. Ieri seara, in jurul orei 18, parintii au cerut…

- Doi frați de 14 ani, din comuna Hoghiz, județul Brașov, au fost cautați timp de mai multe ore, dupa ce au plecat la joaca și nu s-au mai intors. Unul dintre ei a fost gasit in stop cardiac, duminica noaptea, pe albia raului Olt și a murit luni dimineața, la spital, transmite Mediafax.Poliția…

- O femeie in varsta de aproximativ 43 de ani a murit, iar un barbat și trei copii au fost raniți intr-un accident care a avut loc, vineri seara, pe un drum județean, in localitatea Tomulești, din Giurgiu, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Giurgiu, accidentul in care a fost implicata o singura…

- Accident grav in Timiș, in aceasta dimineața. O mașina in care se aflau patru persoane, intre care doi copii, a lovit un cap de pod, dupa care s-a rasturnat. In urma impactului extrem de violent, un barbat a decedat, iat cei doi copii și femeia au fost grav raniți. Accidentul sa-a petrecut in apropiere…

- Dupa ce toți locatarii au fost evacuați și consultați de medici, inca 8 adulți și 9 copii au fost internați, pentru investigații suplimentare și supraveghere medicala. The post Cele mai recente detalii in cazul blocului in care au murit doi copii și o femeie, iar mulți locatari au ajuns la spital appeared…

- Caz cutremurator la Timișoara. O femeie și doi copii au murit dupa dezinsecția de pe scara blocului in care locuiau. Conform știrileprotv.ro , noua persoane de pe acea scara de bloc au ajuns la spital. Primele informații arata ca unul dintre cei doi copii decedați avea doar 10 zile. “15 apeluri au…

- Trei oameni – doi copii si mama unuia dintre ei – au murit la Timisoara, iar alti patru sunt in stare grava. Totul dupa ce in blocul in care locuiau a avut loc o deratizare. Cei doi copii care au decedat aveau 3 ani, respectiv 9 zile, iar femeia avea 28 de ani. Potrivit corespondentului [...]

- Doi frati in varsta de 11 si 13 ani din judetul Vaslui sunt cautati, vineri, de politisti, pompieri si jandarmi, dupa ce sambata seara au plecat de la stana tatalui lor si nu s-au mai intors. Parintii celor doi au crezut ca acestia au plecat la bunica lor, astfel ca au alertat autoritatile abia vineri.