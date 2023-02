Stiri pe aceeasi tema

- O tehnologie proiectata de NASA a fost implementata dupa cutremurele devastatoare din Turcia si Siria pentru a ajuta echipele de interventie sa localizeze persoane prinse sub daramaturi, a anuntat marti agentia spatiala americana, transmite miercuri DPA.

- Dupa cele doua cutremure puternice din Turcia și Siria, urmate de sute de replici, reprezentanții mai multor țari au spus ca trimit echipaje de salvare. Printre cei care au dat o mana de ajutor autoritaților din Turcia, se numara și Mexic, care a trimis mai mulți oameni, dar și caini, care i-au ajutat…

- O femeie si un copil au fost scosi in viata de sub daramaturi duminica, la sase zile dupa cutremurul din Turcia, de o echipa de salvadorieni la Sehit Aileleri (sud), a anuntat presedintele salvadorian, Nayib Bukele, noteaza AFP.

- Imagini video incarcate pe rețelele de socializare au aratat momentul in care o femeie insarcinata in șase luni și fiica ei de șapte ani au fost scoase in viața de sub mormanele de moloz ale unei cladiri distruse in orașul turc Gaziantep, vineri seara (10 februarie), dupa ce au fost ingropate timp de…

- Un tricou cu numele fotbalistului Alexandru Maxim a fost gasit sub daramaturile din Turcia, insa fotbalistul a scapat la limita de dezastrul de acolo. Romanul joaca la Gazientep, unul dintre orașele distruse de cutremur, insa in momentul tragediei era plecat in vacanța. O imagine emoționanta a fost…

- O femeie a fost scoasa in viata dupa 52 de ore petrecute sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurelor devastatoare ce au lovit la inceputul acestei saptamani sud-estul Turciei, relateaza miercuri DPA. Imagini difuzate miercuri de postul turc de televiziune NTV arata membri ai…

- Siria, o țara decimata de razboiul civil, a fost puternic afectata de cutremur. Bilanțul se ridica la peste 1.400 de morți și peste 3.000 de raniți, insa autoritațile se așteapta ca numarul victimelor sa creasca, in urmatoarele ore, pe masura ce misiunile de cautare și salvare continua. Alep este unul…

