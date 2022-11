Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat vineri un nou mecanism prin care prețurile la energie vor fi asigurate pentru populație și industrie, iar veniturile producatorilor vor fi limitate, prin introducerea unui achizitor unic.Producatorii de energie cu o capacitate de producere mai mare de 10 MW vor fi obligați sa vanda…

- Republica Moldova trece prin cea mai profunda criza energetica de la obtinerea independentei, in 1991, a spus vicepremierul Andrei Spinu, intr-un interviu acordat pentru Agerpres . Potrivit lui, actualul deficit de energie este atat de mare incat autoritatile iau in calcul si cele mai negre scenarii,…

- Deși consumul de energie electrica in apropiatul sezon rece este prognozat a fi mai scazut cu 1,2% fața de anul trecut, Romania va fi nevoita sa se bazeze pe importuri in aceasta iarna, anunța Guvernul in masurile privind stocurile de siguranța ale Sistemului Electroenergetic Național. Probleme se anunța…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, afirma, miercuri seara, ca industria nationala de aparare reprezinta un domeniu strategic in economia nationala si, in contextul conflictului din Ucraina, se impun actiuni concrete in vederea protejarii intereselor nationale. Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta…

- Dupa cum bine se știe, Romania traverseaza, alaturi de Europa și de intreaga lume, o creștere puternica a prețurilor la energia electrica, fara precedent in ultimele decenii. Pentru a contracara macar parțial aceste efecte, Guvernul a emis in primavara Ordonanța nr. 27 / 18.03.2022 prin care prețurile…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, considera ca plafonarea preturilor la alimente ar afecta producatorii, dar sustine ca nu exista motive pentru alte scumpiri in perioada urmatoare, potrivit Agerpres. „Trebuie sa avem in vedere faptul ca, in momentul unei plafonari a unor preturi,…

- “Avem in vigoare o ordonanta care este promulgata, aprobata de Parlament, care are un plafon de 80 de bani la energie electrica pentru consumul pana in 300 de kilowati si de 68 de bani pentru tariful social pentru consumul de pana in 100 de kilowati. Romanii nu trebuie sa-si faca probleme, daca se incadreaza…