Stiri pe aceeasi tema

- Jens Holm si Hakan Svenneling, membri ai Partidului Stangii din Suedia, au spus luni ca Thunberg "a muncit din greu pentru a-i face atenti pe politicieni la crizele climatice" si "a-i determina sa actioneze pentru reducerea emisiilor si pentru respectarea Acordului de la Paris", ceea ce, in cazul ei,…

- Tanara militanta suedeza pentru mediu Greta Thunberg si miscarea sa 'Fridays For Future' au fost propuse pentru Premiul Nobel pentru Pace 2020 de catre doi deputati suedezi, au anuntat joi acestia din urma, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Greta Thunberg este o militanta pentru clima si principalul…

- Tanara militanta suedeza pentru mediu Greta Thunberg si miscarea sa ''Fridays For Future'' au fost propuse pentru Premiul Nobel pentru Pace 2020 de catre doi deputati suedezi, au anuntat joi acestia din urma, transmite AFP. ''Greta Thunberg este o militanta pentru…

- Nestle si-a anuntat inca de anul trecut intentia de a realiza zero emisii nete de gaze cu efect de sera pana in anul 2050. Astfel inglobeaza cel mai ambitios obiectiv al Acordului de la Paris, de a limita cresterea temperaturii globale la 1,5 °C. In fata Summit-ului Secretarului General al Actiunilor…

- Participarea internationala a clubului CSG in anul 2019 s-a materializat prin prezenta la 9 (noua) competitii internaționale de inot, unde s-au obținut 11 medalii: 1 medalie de AUR; 6 medalii de ARGINT; 4 medalii de BRONZ. Palermo- Italia, Genova- Italia, București- Romania,…

- Mai mulți activiști ecologiști s-au adunat sambata la Madrid pentru a protesta fața de impasul in negocierile de la Conferința ONU privind schimbarile climatice (COP25), in condițiile in care participanți nu au reușit momentan sa ajunga la un compromis privind implementarea Acordului de la Paris,…

- „Mai mult de 160.000 de cereri au fost primite in centre din regiunea Rostov", a declarat Kolokoltev, potrivit unui comunicat difuzat de ministerul sau. „Cetatenia le-a fost deja acordata unui numar de 125.000 de solicitanti", a precizat ministrul rus. Anuntul survine in contextul in care presedintele…

- Un Mos Craciun sustenabil care vine din Taramul Constiintei va incerca de luni sa deschida mintile privind un consum responsabil participantilor la Summitul asupra Climei (COP25), o reuniune la care a venit imbracat in traditionalul costum rosu si fes tivit cu alb pe cap, relateaza EFE. Mosul "Sustaina…